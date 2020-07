Business news: Spagna, a giugno 546 mila lavoratori in cassa integrazione in meno su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna nel mese di giugno i beneficiari della cassa integrazione straordinaria per mitigare gli effetti economici e sociali della pandemia del coronavirus sono stati 2,84 milioni, 546 mila in meno rispetto a maggio. Sono i dati resi noti dall'Istituto di previdenza sociale (Sepe) che prevede una ulteriore tendenza al ribasso nel tempo grazie alla progressiva incorporazione dei lavoratori negli organici delle imprese. L'importo totale delle retribuzioni incluse nell'Erte ha raggiunto la cifra di 2,05 miliardi di euro, il più basso dall'inizio della crisi sanitaria con un risparmio per le casse pubbliche spagnole di 1,2 miliardi di euro (meno 38 per cento) rispetto a maggio. (Spm)