Business news: Gazprom vende 34 per cento delle azioni nel Conexus Baltic Grid in Lettonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom ha completato la vendita del 34 per cento dell'Operatore del sistema di trasporto del gas della Lettonia, Conexus Baltic Grid. Questo quanto emergerebbe dai documenti dell'azienda. Nel febbraio 2020, Gazprom ha firmato un accordo per la vendita di una quota del 34 per cento nella rete del Conexus baltic a condizioni sospensive. Il valore dell'affare era di 77 milioni di euro complessivi e l'acquirente non è stato reso noto. Tuttavia, l'affare non è stato finalizzato in quanto le condizioni sospensive non sono state soddisfatte e il prezzo di acquisto non è stato pagato. (Rum)