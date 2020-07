Business news: Bielorussia, entro tre settimane sarà pronta la centrale nucleare di Ostrovets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare bielorussa di Ostrovets sarà pronta entro due o tre settimane. Lo ha dichiarato il sottosegretario aggiunto dell'Unione statale di Russia e Bielorussia, Aleksej Kubrin, durante una videoconferenza. "È ovvio che il completamento della costruzione non è solo un evento di riferimento, è la decisione di un progetto politicamente importante per l'Unione statale e per la Bielorussia nel suo insieme. Stiamo passando a una nuova fase di aumento dell'efficienza energetica dell'economia nazionale, rafforzando la competitività dei nostri prodotti. Ovviamente, ci aspetteremo la modernizzazione dell'intero settore energetico del paese", ha dichiarato il sottosegretario. La centrale è in costruzione a Ostrovets (regione di Grodno). Per la prima centrale nucleare nel paese, è stato scelto un progetto russo di generazione 3+, che è pienamente conforme agli standard internazionali e alle raccomandazioni di sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. La messa in servizio della seconda unità di potenza è prevista per il 2021. (Rum)