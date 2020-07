Business news: Francia, Alstom punta a via libera Ue entro fine mese per acquisto Bombardier Transport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alstom, gruppo francese specializzato nel settore ferroviario, spera di avere entro la fine del mese il via libera dall'Unione europea per l'acquisizione di Bombardier Transport, controllata del gruppo canadese Bombardier. È quanto dichiarato da Henri Poupart-Lafarge, amministratore delegato di Alstom durante un'intervento all'Assemblea nazionale di Parigi. Tra le concessioni che il gruppo francese è disposto a fare per ottenere l'autorizzazione di Bruxelles, c'è quella che prevede la vendita della fabbrica alsaziana di Reichshoffen, dove vengono prodotti i treni regionali Coradia. Poupart-Lafarge ha detto di volere un acquirente "solido" per la cessione del sito. (Frp)