Roma: parenti e colleghi alla fiaccolata in ricordo di Mario Cerciello Rega

- E' in corso in via Pietro Cossa a Roma la fiaccolata di preghiera organizzata dal sindacato Sin Carabinieri a ricordo del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Il militare è stato ucciso in servizio nella notte tra il 25 e 26 luglio dello scorso anno, da un turista americano che, insieme ad un coetaneo, è sotto processo per omicidio in corte d'assise a Roma. All'iniziativa di questa sera, che si svolge dove il militare è stato mortalmente ferito, sta partecipando la vedova di Cerciello, il fratello e i parenti più stretti oltre a diversi colleghi che mostrano la foto del vicebrigadiere. (Rer)