Usa: Trump, rimpiango spesso i miei tweet e retweet

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riconosciuto in un'intervista rilasciata oggi che "spesso" rimpiange i suoi tweet e retweet. "Una volta, prima di questo, si scriveva una lettera e si diceva: 'Questa lettera è davvero brutta', la si metteva sulla scrivania e si tornava indietro il giorno dopo e si diceva: 'oh, sono contento di non averla inviata', ha detto Trump al fondatore del blog "Barstool Sports", Dave Portnoy. "Ma non lo facciamo con Twitter". Lo inviamo all'istante, ci sentiamo benissimo, e poi inizi a ricevere telefonate: 'L'hai detto davvero?' Io dico: 'Che c'è di male?", ha continuato il presidente, che è spesso oggetto di critiche sull'uso del suo account Twitter. "Sapete cosa trovo? Non sono i tweet, sono i retweet che ti mettono nei guai". Trump ha proseguito dicendo che non sempre guarda con attenzione i tweet che condivide dal suo account Twitter, che ha 84 milioni di follower. Allo stesso modo aveva detto che alcuni dei suoi tweet creano problemi alla Casa Bianca in un'intervista dell'anno scorso. Trump ha anche detto a Portnoy che crede che Twitter sia un potente strumento di comunicazione, che lo aiuta a contrastare le "notizie false" - una frase che usa spesso per deridere la copertura critica della sua amministrazione da parte della stampa. (Nys)