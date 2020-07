Usa: funzionario controspionaggio, attenzione alle minacce straniere sul voto del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- William Evanina, direttore dell'agenzia di controspionaggio National Cyber Security Centre degli Stati Uniti, ha dichiarato che Cina, Russia e Iran minacciano di interferire nella corsa presidenziale del 2020. Lo riporta il sito "Axios". "La Cina sta espandendo la sua influenza per plasmare lo scontro politico negli Stati Uniti, per fare pressione sulle figure politiche che vede in contrasto con gli interessi della Cina, e per controbattere alle critiche", ha detto Evanina. Mentre l'obiettivo della Russia è quello di "diffondere negli Stati Uniti una disinformazione che è progettata per minare la fiducia nel nostro processo democratico e denigrare quello che vede come un 'establishment' anti-russo negli Stati Uniti". Gli sforzi dell'Iran, invece, si concentrano sulla "diffusione di contenuti anti-americani". L'amministrazione Trump ha ordinato alla Cina di chiudere il suo consolato a Houston questa settimana "al fine di proteggere la proprietà intellettuale e le informazioni private dei cittadini", innescando una reazione simile in Cina, con la chiusura forzata del consolato statunitense a Chengdu.(Nys)