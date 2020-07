Usa: l'ex consigliere di Trump Cohen è tornato ai domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Cohen, l'ex avvocato e faccendiere del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato venerdì nella sua residenza di New York, dove sconterà il resto della sua condanna a tre anni di detenzione domiciliare. Il ritorno a casa di Cohen fa seguito alla sentenza di giovedì di un giudice federale che ha stabilito che il dipartimento di Giustizia si è vendicato di Cohen per un libro rivelatore che sta scrivendo su Trump quando lo ha ripreso in custodia all'inizio di questo mese. Cohen è stato rilasciato dalla prigione federale di Otisville a nord di New York ieri pomeriggio. Cohen era stato condannato nel dicembre 2018 per uso illecito dei fondi elettorali, con l’accusa di aver pagato due donne – la modella Karen McDougal e l’attrice di film per adulti Stormy Daniels – allo scopo di farle tacere sulle relazioni extraconiugali di Trump con loro. Ma Cohen, a suo tempo, aveva detto agli investigatori che era stato Trump a ordinargli i pagamenti. Cohen è stato assegnato ai domiciliari alla fine di maggio, come parte di un programma di rilascio intrapreso dal Bureau of Prisons per affrontare la pandemia del coronavirus.(Nys)