Business news: Repubblica Ceca, produzione crolla del 32,6 per cento nel primo semestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione del settore automobilistico della Repubblica Ceca è crollata del 32,6 per cento nel primo semestre del 2020. In termini assoluti si tratta di 503.615 veicoli prodotti. Lo riferisce l'Associazione dell'industria automobilistica ceca (Sap). Soltanto a giugno, quando le società del settore hanno ripreso a operare dopo la sospensione alla produzione delle settimane precedenti, il calo è stato del 17,1 per cento. Skoda resta in testa con 337.580 auto prodotte, seguita da Hyundai con 96.390 e Psa-Toyota con 69.645. "Ulteriori sviluppi ci attendono. Molte imprese sono legate al settore automobilistico. E' pertanto essenziale che lo Stato supporti il settore, che è un pilastro dell'economia nazionale, e investa nella sua prosperità futura", ha dichiarato il presidente di Sap, Bohdan Wojnar. (Vap)