Business news: Ebay vicina a cedere unità pubblicitaria a norvegese Adevinta per 9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma Ebay è vicina alla conclusione di un accordo per vendere la sua unità pubblicitaria classificata al negozio online norvegese Adevinta per circa 9 miliardi di dollari. Lo riferiscono fonti interne alle società, riprese dai media internaizonali. Dopo la conclusione dell’accordo, Ebay manterrà una partecipazione di minoranza. Adevinta era in concorrenza con l'investitore di e-commerce Prosus Nv e un consorzio di private equity separato sostenuto dal gruppo Blackstone, Permira e Hellman & Friedman. (Sts)