Business news: Repubblica Ceca, nuovi ritardi per licenza a quarto operatore telefonico

- La pianificata introduzione di un quarto operatore telefonico in Repubblica Ceca subirà un ulteriore ritardo. Lo rende noto il quotidiano "Denik N", secondo il quale la ragione del ritardo è l'annuncio di nuove condizioni per la gara. Ci sono diversi soggetti interessati, tra i quali l'operatore di lotterie Sazka e la compagnia energetica Cez. Una nuova licenza non sarà probabilmente emessa fino alla primavera del 2021, ritiene il quotidiano. Gli operatori nazionali sono attualmente 3, ovvero Vodafone, T-Mobile e O2. (Vap)