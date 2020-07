Business news: Francia, Euler Hermes prevede ondata di fallimenti nel paese nel quarto trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Euler Hermes, compagnia di assicurazione del gruppo Allianz, prevede un'ondata di fallimenti in Francia nel quarto trimestre dell'anno a causa della crisi del coronavirus. In uno studio pubblicato oggi, la società spiega che il piano di sostegno all'economia previsto dal governo ha solo ritardato gli effetti dell'emergenza sanitaria. Secondo le stime, nel 2021 in Francia si raggiungerà un "triste record" con 64 mila fallimenti e un costo economico "conseguente". Nel 2020 si dovrebbe quindi raggiungere un passivo di 4,2 miliardi di euro, che arriverà a 5,7 miliardi nel 2021. (Frp)