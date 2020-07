Business news: Regno Unito, quasi due terzi aziende ridurrà investimenti nei prossimi tre anni secondo sondaggio Deloitte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio della società di consulenza Deloitte ha rivelato che quasi due terzi delle aziende del Regno Unito intendono investire meno del solito durante i prossimi tre anni, in previsione di una ripresa economica lenta in seguito alla crisi di coronavirus. Il 65 per cento dei direttori finanziari intervistati da Deloitte ha dichiarato che una combinazione di eventi tra i quali la pandemia di coronavirus, una possibile Brexit senza accordo e il peggioramento di conflitti geopolitici li ha forzati a ridurre le spese in conto capitale. Quasi l'80 per cento degli intervistati prevede che le proprie entrate si riducano nei prossimi 12 mesi. Molte delle società che hanno partecipato al sondaggio si aspettano una riduzione delle entrate anche per l'anno successivo. Solo il 49 per cento degli intervistati ha detto di aspettarsi un ritorno ai livelli economici precedenti alla crisi di coronavirus entro il secondo trimestre del 2021. Inoltre l'80 per cento degli intervistati ha ammesso che ci sono molte incertezze riguardanti le proprie attività nel secondo trimestre di quest'anno. Il sondaggio ha rivelato anche che ci sono alte probabilità che le imprese taglino i dividendi e riacquistino azioni proprie per salvaguardare le proprie riserve finanziarie. (Rel)