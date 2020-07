Business news: Russia, Putin firma legge su gestione elettronica dei documenti per l'esenzione Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge sull'organizzazione di un sistema di gestione elettronica dei documenti per l'esenzione dall'Iva destinato ai non cittadini che non hanno la residenza fiscale nel paese. La legge sulle esenzioni è in vigore nella Federazione Russa dal primo gennaio 2018. I cittadini di Stati stranieri che non sono membri dell'Unione eurasiatica possono recuperare l'Iva sui beni acquistati in Russia, per acquisti superiori ai 10 mila rubli (123 euro). Il sistema è stato lanciato in modalità pilota a Mosca, San Pietroburgo, Krasnogorsk, Sochi e poi esteso a 16 entità costituenti della Federazione Russa. La legge dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 2021. (Rum)