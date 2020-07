Business news: Spagna, Nissan propone slittamento chiusure stabilimenti Barcellona a giugno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale spagnola di Nissan ha informato oggi i rappresentanti sindacali della possibilità di posticipare la chiusura dei tre stabilimenti di Barcellona a giugno 2021, rispetto alla data prevista di dicembre di quest'anno, in cambio della cessazione dello sciopero generale iniziato a maggio. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'azienda si sarebbe impegnata a bloccare i licenziamenti fino al 30 dicembre se si dovesse raggiungere un accordo con i sindacati entro questo mese in modo da poter riavviare la produzione del modello Mercedes-Benz Classe X che il marchio asiatico si è impegnato a fabbricare per Daimler. (Spm)