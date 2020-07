Business news: romena Tarom sospende voli fino al 15 agosto per sette paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di trasporto aereo romena, Tarom, ha annunciato che sospenderà i voli fino al 15 agosto 2020 verso Egitto, Israele, Giordania, Moldavia, Serbia, Turchia e Libano, a seguito delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità per il contrasto alla diffusione di coronavirus. "I biglietti possono essere riprogrammati per date di viaggio future, senza tasse di modifica o possono essere rimborsati. Le modifiche possono essere effettuate entro 12 mesi dalla data di emissione del biglietto", rende noto la compagnia chiarendo che resteranno operativi i voli per il trasporto di merci, voli di intervento speciali richiesti dalle autorità, voli a fini medici, voli per il trasporto di personale di assistenza o per lavoratori stagionali. (Rob)