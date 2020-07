Brasile: prorogate misure straordinarie di contrasto al coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tutto il 23 luglio, in Brasile si contano 2.287.475 casi confermati di contagio da nuovo coronavirus e 84.082 decessi riconducibili alla Covid-19. Nelle precedenti 24 ore i nuovi contagi erano stati 59.961 e 1.311 i decessi. Il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione), in costante crescita nelle ultime due settimane è salito ulteriormente al 40,0 per cento, mentre il tasso di letalità (numero di deceduti per i quali era stata diagnosticata la covid) è del 3,7 per cento. La maggior parte dei decessi, 20.894, sono stati registrati nello stato di San Paolo dove il numero di casi è salito a 439.446. Numeri che secondo i calcoli dell'Università statunitense Johns Hopkins fanno di questo stato la seconda regione al mondo per numero di contagi da nuovo coronavirus. (Brb)