Usa: proteste antirazziste, rimosse due statue di Cristoforo Colombo a Chicago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due statue di Cristoforo Colombo che si trovavano nei parchi di Chicago sono state rimosse stamattina su indicazione del sindaco, Lori Lightfoot, una settimana dopo che i manifestanti che hanno cercato di far crollare uno dei monumenti all'esploratore italiano si sono scontrati con la polizia. Lo riporta l'emittente "Abc", che racconta come una piccola folla ha applaudito e le auto di passaggio hanno suonato il clacson quando le statue sono state rimosse. L'ufficio del sindaco democratico ha dichiarato in una nota che le statue erano state "temporaneamente rimosse... fino a nuovo ordine". Lightfoot ha spiegato che i traslochi delle statue sono "una risposta alle proteste che sono diventate non sicure sia per i manifestanti che per la polizia". Il sindaco ha aggiunto che le statue sono state rimosse a seguito di "consultazione con le varie parti interessate". Pasquale Gianni, del Comitato Civico Misto degli italo-americani di Chicago, ha detto che il sindaco gli aveva anticipato che entrambe le statue sarebbero state spostate e temporaneamente ospitate altrove per motivi di sicurezza pubblica. "La comunità italo-americana si sente tradita. L'ufficio del sindaco si sta arrendendo a una minoranza rumorosa e distruttiva. Non è così che il processo democratico dovrebbe funzionare", ha dichiarato secondo quanto riportato da "Abc".(Nys)