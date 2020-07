Recovery Fund: Salvini, i soldi servono oggi, domani potrebbe essere troppo tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldi servono oggi, domani potrebbe essere troppo tardi. Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. "A settembre sono in arrivo 12 milioni di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle entrate. La proposta della Lega è semplice: saldo e stralcio di quelle cartelle per dare ossigeno a imprese e cittadini. Anche perché - aggiunge Salvini - i miliardi di cui si parla arriverebbero nell'estate... del 2021! Se uno ha bisogno adesso cosa fa? Gli diciamo di aspettare un anno, che l'Europa ti aiuta nell'estate dell'anno prossimo? Tutti gli altri Paesi stanno procedendo con i loro fondi, non si capisce perché l'Italia debba aspettare per un anno. I soldi servono oggi, domani potrebbe essere troppo tardi". (Com)