Usa: Trump firma ordine per abbassare i prezzi dei farmaci

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato oggi quattro ordini esecutivi per importare farmaci a prezzi più bassi dal Canada e renderli più accessibili ai cittadini. Lo riporta il sito "The Hill". Tuttavia, con una mossa a sorpresa, Trump ha detto che l'attuazione dell'ordine sarà ritardata fino al 25 agosto per dare ai dirigenti farmaceutici, che si oppongono fortemente all'idea, la possibilità di proporre un'alternativa. Trump ha detto che si incontrerà con i dirigenti delle aziende farmaceutiche alla Casa Bianca martedì, aggiungendo che gli ordini "porteranno ad una massiccia riduzione dei costi dei farmaci". "Questo è solo un grande giorno", ha detto Trump. "Ho aspettato questo giorno per molto tempo". Secondo "The Hill" non è chiaro quando questi ordini saranno implementati e quando se ne vedrà l'effetto nelle tasche dei consumatori. (Nys)