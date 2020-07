Business news: Polonia, inflazione potrebbe superare le previsioni della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione della Polonia potrebbe superare l'ultima prognosi fatta dalla Banca nazionale (Nbp). Lo ha detto Lukasz Hardt, membro del Consiglio di politica monetaria dell'istituto, intervistato dal quotidiano "Rzeczpospolita". La scorsa settimana Nbp ha previsto un aumento dell'inflazione dell'1,5 per cento nel 2021 rispetto al 3,3 di quest'anno. Finora l'istituto ha tagliato i tassi 3 volte e ha compiuto acquisti di bond su larga scala per sostenere l'economia polacca afflitta dalle conseguenze della pandemia di coronavirus. Hardt evidenzia che la recessione ovviamente rallenterà il rialzo dei prezzi, ma potrebbe farlo in misura minora a quanto finora preconizzato. Interrogato se Nbp debba alzare il suo tasso di riferimento dall'attuale 0,1 per cento, Hardt ha risposto che vale la pena di considerare questa mossa, specialmente se l'inflazione dovesse rimanere alta. (Vap)