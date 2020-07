Usa: arrestata ricercatrice cinese accusata di frode dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ricercatrice cinese, Tang Juan, che si era nascosta nel consolato di Pechino a San Francisco dopo le accuse di frode sui visti è ora sotto la custodia del governo statunitense. Lo riporta l'emittente "Cnn". Alti funzionari di Washington hanno contestualmente accusato Pechino di aver usato i suoi avamposti diplomatici per gestire una rete di spionaggio per rubare la proprietà intellettuale da imprese, università e centri di ricerca statunitensi. Tang Juan, una ricercatrice che aveva detto di essere specializzata in biologia, "era una fuggiasca dalla giustizia fino a ieri sera", ha dichiarato un alto funzionario del dipartimento di Giustizia, ma ora è sotto accusa a Sacramento. Le circostanze dell'arresto di Tang non sono chiare, ma non è stata accusata di spionaggio. I funzionari statunitensi hanno annunciato l'arresto di Tang poche ore prima della scadenza dell'ultimatum dato da Washington a Pechino per chiudere il proprio consolato a Houston, una mossa che ha portato la Cina a vendicarsi chiedendo agli Stati Uniti di chiudere il proprio consolato a Chengdu. I procuratori all'inizio di questa settimana hanno detto che Tang ha nascosto il suo legame con l'esercito cinese per entrare negli Stati Uniti, ha mentito agli investigatori federali su quei legami e successivamente ha cercato di evitare l'arresto rifugiandosi nel consolato di San Francisco. (Nys)