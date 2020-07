Business news: Spagna, Amazon annuncia circa 2 mila nuove assunzioni nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale Amazon continua il suo processo di espansione in Spagna annunciando oggi la creazione di circa 2 mila posti di lavoro entro la fine del 2020 che si aggiungono ai 7 mila già esistenti. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'azienda aprirà cinque nuovi centri logistici a Dos Hermanas (Siviglia), Alcala de Henares (Madrid), Murcia, Rubi (Barcellona) e Leganes (Madrid). E' prevista, inoltre, l'apertura di un centro dati web in Aragona entro la fine del 2022 e l' inizio del 2023. "Il nostro impegno a lungo termine per la Spagna rimane forte e, come parte dei nostri piani approvati mesi fa, continueremo a creare un numero considerevole di posti di lavoro di qualità", ha affermato il direttore generale di Amazon Spagna, Mariangela Marseglia. Secondo uno studio commissionato dalla multinazionale alla società di consulenza Keystone, si stima che le aziende coinvolte nella sua catena di fornitura hanno generato nel 2019 circa 82 mila posti di lavoro. (Spm)