Business news: Serbia, ministero firma accordo per costruzione della metro di Belgrado

- Il ministero delle Infrastrutture della Serbia ha firmato un accordo con la società francese Egis per la realizzazione di una metropolitana nella capitale Belgrado. Secondo una nota del dicastero serbo, l'accordo riguarda la stesura della documentazione tecnico-progettuale e lo studio di fattibilità. Alla cerimonia odierna tenuta a Belgrado hanno preso parte il ministro delle Infrastrutture, Zoana Mihajlovic, il vicesindaco Goran Vesic e l'ambasciatore francese Jean-Louis Falconi. L'accordo è stato firmato dai rappresentanti della società comunale Metro di Belgrado e da quelli della compagnia francese. Il ministro ha precisato che il progetto prevede 60 chilometri di linea e 60 stazioni. Alla fine del prossimo anno, ha aggiunto Mihajlovic, verranno avviati i lavori di costruzione. Lo scorso 12 maggio il governo della Serbia ha firmato un accordo con l'esecutivo francese per una donazione da parte di Parigi a favore della costruzione di una rete metropolitana a Belgrado. La donazione, secondo quanto riportava allora la stampa locale, ammonta a 8,3 milioni di euro. Era presente alla firma anche il ministro serbo per l'Integrazione europea, Jadranka Joksimovic. (Seb)