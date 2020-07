Roma: Gasparri (FI), Raggi bocciata anche per il trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Agenzia comunale che controlla la qualità dei servizi mette in evidenza la precarietà del trasporto pubblico romano". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Corse cancellate, ritardi sulle linee, guasti continui, anche alla metro durante il lockdown, mezzi obsoleti che spesso prendono fuoco per un'evidente carenza di manutenzione, sono circostanze che pongono ancora l'Amministrazione comunale di fronte alle proprie responsabilità - aggiunge Gasparri -. Ogni volta che un ente controllore si pronuncia sulla qualità dei servizi capitolini, arriva puntualmente una sonora bocciatura. E malgrado questa realtà di inefficienze e ritardi sia sotto gli occhi di tutti, la Raggi fa finta di niente. Se le stazioni metro sono chiuse, gli autobus si incendiano, alle fermate si creano assembramenti pericolosi, la Sindaca ha trovato la soluzione: i monopattini. Sarebbe ora di mettere fine a questa vergogna". (Com)