Argentina: governo proroga fino a dicembre piano aiuti su salari delle Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre oggi il governo Fernandez, ha prorogato fino al 30 settembre anche la validità del decreto che proibisce i licenziamenti senza "giusta causa" nel contesto dell'emergenza economica e sanitaria dovuta alla pandemia del nuovo coronavirus. Il decreto, sostiene il governo, punta in questo modo a contenere l'impatto della pandemia a livello sociale mentre porta avanti un piano di aiuti alle imprese attraverso il pagamento del 50 per cento dei salari delle aziende dei settori in difficoltà. La proroga, che entrerà in vigore nelle prossime ore a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tiene conto sia delle richieste avanzate dai sindacati in tal senso che del contesto epidemiologico del paese, che attraversa in queste settimane un deciso incremento della curva dei contagi che allontana l'orizzonte di una piena riapertura delle attività produttive. (segue) (Abu)