Imprese: DiaSorin, sospese tutte nuove attività di sperimentazione clinica con enti pubblici italiani

- DiaSorin sospende tutte le nuove attività di sperimentazione clinica con enti pubblici italiani sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di certezza giuridica in materia. Lo comunica in una nota la multinazionale di Saluggia (VC). "DiaSorin - si legge - avendo appreso dell'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Pavia, con la quale si ipotizzano anomalie procedimentali con riguardo all'accordo di validazione dei test anti SARS-CoV-2 stipulato con l'Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, pur ribadendo la correttezza e legittimità del proprio operato e ricordando che sulla questione si è di recente espresso il Consiglio di Stato con conferma, in sede cautelare, della validità dell’accordo medesimo, comunica la decisione di sospendere tutte le nuove attività di sperimentazione clinica con enti pubblici italiani sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di certezza giuridica in materia". (com)