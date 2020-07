Usa: l'Ice vieto ingresso a studenti internazionali se le loro università tengono corsi soltanto online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti (Ice) ha rilasciato un ordine venerdì che vieta ai nuovi studenti internazionali di entrare negli Stati Uniti per le loro condizioni autunnali se i loro corsi sono interamente online. Lo riporta il sito "Axios". Diversi college e università statunitensi hanno annunciato l'intenzione di tenere la maggior parte o tutti i corsi online a causa della pandemia di coronavirus, e questa regola non interesserà gli studenti internazionali già iscritti ai college e alle università statunitensi. L'Ice aveva introdotto e poi ritirato a inizio di luglio una direttiva che obbligava gli studenti internazionali a lasciare gli Stati Uniti o a cambiare istituto se le loro università avessero trasferito le lezioni completamente online quest'autunno. L'amministrazione Trump ha dovuto affrontare però contraccolpi e cause legali sostenute da più di 200 università in 18 Stati. (Nys)