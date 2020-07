Decreto Rilancio: Villarosa (M5s) su superbonus, al lavoro per agevolare anticipo per avvio lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, osserva: "l’Agenzia delle entrate ed il ministero dello Sviluppo economico stanno definendo gli ultimi aspetti formali per definire la fruibilità del 'superbonus 110'. Ho avviato - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - un ciclo di audizioni con gli istituti di credito al fine di risolvere eventuali difficoltà operative e, tra l’altro, sto lavorando con un gruppo di banche maggiormente proiettate a sostenere l’economia reale e del territorio per agevolare la possibilità di erogare un anticipo alle micro e piccole imprese per il concreto avvio dei lavori". Secondo Villarosa, "le grandi imprese hanno maggiori possibilità di aperture di credito in banca ed anche maggiore capienza fiscale per utilizzare direttamente il credito all’atto della cessione. Per le piccole imprese, invece, la possibilità di ricevere un anticipo in banca per pagare le prime forniture di ogni singolo intervento in attesa dei Sal (Stato avanzamento lavori), rappresenta un’opportunità che consentirà loro di stare al passo delle grandi imprese senza alcun genere di limitazione concorrenziale e sfruttando tutte le opportunità di rilancio connesse al 'superbonus 110'. Il M5s al governo - conclude il sottosegretario - vede nell’iniziativa del superbonus un’occasione di rilancio di tutta l’economia nazionale e soprattutto la giusta attenzione nei confronti dei bisogni delle famiglie italiane". (Com)