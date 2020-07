Usa-Russia: nei prossimi giorni a Vienna incontro su controllo armamenti e sicurezza nello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione statunitense, che include rappresentanti del Dipartimento di Stato, della Difesa e dell'Energia, oltre che del Consiglio di sicurezza nazionale, si recherà a Vienna per prendere parte all'incontro del gruppo di lavoro Stati Uniti-Russia dal 28 al 30 luglio. Lo riferisce il Dipartimento di Stato Usa tramite una nota. Durante questi incontri, si legge nella nota, verrà discussa la dottrina nucleare e il tema delle testate nucleari, della trasparenza e della verifica, come parte della spinta di Washington per accordi trilaterali sulla limitazione degli armamenti. Una delegazione statunitense terrà inoltre il 27 luglio un confronto con i russi a Vienna sulla sicurezza nel settore spaziale. (Res)