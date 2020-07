Governo: Mef su bilancio Stato, nessuna criticità cassa ed entrate in linea con aspettative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto il profilo delle entrate tributarie - sottolinea la nota - dopo i mesi di lockdown emergono con i versamenti del mese di luglio segnali particolarmente incoraggianti di ripresa delle attività economiche. In particolare, i primi dati del mese mostrano per l’Iva, indicatore anticipatore del ciclo, una caduta limitata a -4,7 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno (a giugno la variazione tendenziale era stata del -19,7 per cento, a maggio del -30 per cento, ad aprile del -33,4 per cento). (Com)