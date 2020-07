Viabilità: Anas, limitazioni alla circolazione lungo la ss 9 via Emilia in provincia di Lodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la Strada statale n. 9 "via Emilia" nei comuni di Guardamiglio, Fombio e Lodi sono state programmate delle limitazioni alla circolazione, dal 27 luglio fino al 13 agosto, da lunedi al giovedi dalle ore 7 alle ore 19 e il venerdi dalle ore 7 alle ore 15. Chiusura della rampa di uscita e ingresso dello svincolo di Codogno in direzione Piacenza. Chiusura dello svincolo di Fombio in direzione Milano Il traffico diretto a Piacenza, proveniente da Codogno, sarà deviato sulla ex SS 9 via Emilia e fatto proseguire fino alla strada provinciale 20, per riprendere successivamente la statale 9 presso lo svincolo di Fombio. Il traffico diretto a Codogno dovrà impegnare l'uscita successiva denominata "Guardamiglio", sempre lungo la statale 9 e proseguire sulla viabilità locale. I veicoli diretti al territorio comunale di Fombio dovranno uscire a Guardamiglio e impegnare la viabilità di servizio dell'Anas e proseguire lungo la ex SS 9 via Emilia. I veicoli provenienti dal Comune di Fombio e diretti a Milano potranno impegnare la ex SS 9 fino allo svincolo di Codogno. (Com)