Coronavirus: Usa, Fauci dice di non prendere aerei o di andare al ristorante

- L'infettivologo Anthony Fauci, membro-chiave della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha dichiarato che in questo momento non prenderebbe un aereo o mangerebbe in un ristorante, per paura dei contagi di coronavirus. Le dichiarazioni di Fauci sono arrivate durante un'intervista col sito "MarketWatch". Fauci ha poi aggiunto che non crede "che siamo vicini alla fine di tutto questo". A Fauci spetterà il primo tiro per i Washington Nationals alla loro cerimonia di apertura, a metà settembre. "Il dottor Fauci è stato un vero campione per il nostro Paese durante la pandemia di Covid 19 e per tutta la sua illustre carriera, quindi è giusto onorarlo mentre iniziamo la stagione 2020 e difendiamo il titolo del Campionato delle World Series," ha detto il team in una nota lunedì, evidenziando il fatto che Fauci è un "super fan" e che sono "elettrizzati" che abbia accettato la proposta. (Nys)