Coronavirus: Usa, 144.780 morti su 4.073.243 contagiati

- Gli Stati Uniti registrano almeno 144.780 morti per Covid-19 su 4.073.243 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece 15,9 milioni di contagiati, mentre i morti sono oltre 636 mila. Il primo ministro francese, Jean Castex ha annunciato che statunitensi che si recheranno in visita in Francia dovranno presentare un recente test negativo per il coronavirus, o effettuarne uno all'arrivo negli aeroporti del paese, secondo quanto riportato dal sito "The Hill". L'infettivologo Anthony Fauci, membro-chiave della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha dichiarato che in questo momento non prenderebbe un aereo o mangerebbe in un ristorante, per paura dei contagi di coronavirus. Le dichiarazioni di Fauci sono arrivate durante un'intervista col sito "MarketWatch". Fauci ha poi aggiunto che non crede "che siamo vicini alla fine di tutto questo". (Nys)