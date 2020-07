Francia: sindaco di Parigi Hidalgo condanna manifestazione contro ex assessore Girard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, ha fatto sapere che si rivolgerà alla giustizia dopo le "gravi ingiurie pubbliche" che sono state rivolte al comune della capitale francese nell'ambito del caso di Christophe Girard, assessore alla Cultura che ha dato le dimissioni a causa dei legami avuti con lo scritto Gabriel Matzneff, accusato di stupro su minore. Ieri, poco prima delle dimissioni di Girard, si è tenuto un raduno davanti al municipio di Parigi, dove una cinquantina di militanti femministe hanno protestato contro l'ormai ex assessore. "Delle frasi indegne sono state proferite. Degli striscioni infamanti sono stati branditi. Tutto questo minaccia i nostri valori", ha detto Hidalgo in un comunicato. Girard, che resta consigliere del comune, ha lasciato l'incarico in seguito alle forti pressioni esercitate da alcuni membri dei Verdi che siedono tra le fila della maggioranza del municipio.(Frp)