Usa: cittadino di Singapore ammette collaborazione con servizi segreti cinesi

- Un cittadino di Singapore si è dichiarato colpevole di aver lavorato per i servizi segreti cinesi negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il dipartimento di Giustizia statunitense tramite l'assistente del procuratore generale per la Sicurezza nazionale, John Demers, per il quale Jun Wei Yeo ha ammesso di aver collaborato come "agente illegale di una potenza straniera senza prima avvisare il procuratore generale". Secondo Demers, Yeo ha partecipato ad un programma di intelligence cinese "utilizzando siti di networking professionale e una falsa società di consulenza per attirare gli statunitensi verso ambiti di interesse per il governo cinese". In precedenza, gli Stati Uniti hanno arrestato quattro cittadini cinesi e li hanno accusati di frode, accusandoli di aver omesso la loro appartenenza all'Esercito popolare di liberazione quando hanno presentato domanda di visto. (Nys)