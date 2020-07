Fase 3: ministero Salute, quarantena per chi arriva da paesi ad alta incidenza virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario continuare a tenere comportamenti prudenti, come il distanziamento sociale, l'uso di mascherine, e l'igiene personale" nonché "sottoporsi alla quarantena nel caso in cui si provenga da paesi ad alta incidenza" del virus. Lo ha affermato il direttore del reparto prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale sulla diffusione del coronavirus in Italia. (Rin)