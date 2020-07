Governo: Mef su bilancio Stato, nessuna criticità cassa ed entrate in linea con aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a presunte notizie comparse su alcuni media riguardanti il bilancio dello Stato il ministero dell'Economia e delle Finanze interviene con una nota per fare alcune puntualizzazioni. L’andamento delle disponibilità di cassa e la previsione dei saldi futuri sono del tutto in linea con le aspettative contenute nei documenti di finanza pubblica. I dati consolidati relativi alla liquidità disponibile per i mesi passati sono pubblici - spiega la nota - e rinvenibili sul sito del debito pubblico, il mese di giugno si è chiuso con disponibilità liquide pari a oltre 60 miliardi di euro mentre per il mese di luglio è atteso un saldo superiore agli 80 miliardi. Come è possibile verificare dal confronto con gli stessi dati del 2019, le disponibilità liquide del Tesoro nel 2020 sono vicine a quelle registrate lo scorso anno, un dato particolarmente significativo tenuto conto dei diversi provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare l’emergenza Covid-19, compreso il dilazionamento e la proroga delle scadenze fiscali. Al momento, le previsioni dei saldi giornalieri fino alla fine dell’anno non mostrano alcun elemento di criticità, confermando la storica ampia disponibilità di cassa per far fronte a ogni scadenza o impegno futuro. (segue) (Com)