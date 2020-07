Ciampino: riapre il ponte di via 2 giugno, soddisfatta l'amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ciampino riapre il ponte di via 2 giugno. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco, Daniela Ballico, l'assessore Francesco Tafuro, il presidente del Consiglio comunale Massimo Balmas, il comandante di Polizia locale, Roberto Antonelli e il comandante della tenenza dei Carabinieri, il luogotenente Antonio Blaconà. Dopo il taglio del nastro tricolore, simbolo di rinascita per un'opera attesa a lungo dalla cittadinanza intera, persone e veicoli sono tornati a percorrere l'importante snodo viario. "Oggi è un giorno importante per Ciampino – dichiara il sindaco Ballico – il ponte del 2 giugno era una delle nostre priorità amministrative, era importante dimostrare ai cittadini che la volontà politica è fondamentale per gestire i rapporti con un partner importante come Rfi, profondamente legato alla nostra Città dal terzo scalo ferroviario del Lazio e dalle numerose linee che attraversano e definiscono il nostro contesto urbano. Una simbiosi che ci porterà a condividere, spero in modo altrettanto proficuo, tavoli di confronto e ambiziosi obiettivi, il Ponte di San Paolo della Croce e la variante alla via dei Laghi con il nuovo sottopasso che eliminerà il passaggio a livello di Casabianca, per citarne due in corso d'opera. Ho sogni importanti per la Città, ad esempio la tombatura di alcune linee ferroviarie attualmente esistenti e l'ampliamento pedonale del ponte di via Pignatelli, opere che si potranno realizzare solamente collaborando e mettendo in atto tutte le sinergie positive possibili con chi gestisce le nostre importanti infrastrutture. Sono felice per i cittadini che - conclude il sindaco - finalmente tornano a poter disporre di uno snodo di fondamentale importanza per tutta la viabilità". "Voglio ringraziare i tecnici, di Rfi e del Comune di Ciampino, a cominciare dal dirigente Roberto Del Duca - aggiunge l'assessore Tafuro - che hanno lavorato alacremente per portare a termine il ripristino di quest'opera in tempi brevi, come da nostra volontà. Gli impegni che abbiamo preso con i cittadini sono la nostra priorità, e il nostro lavoro quotidiano è sempre orientato ad onorare il programma che loro hanno scelto. Oggi possiamo dire con soddisfazione di aver raggiunto un altro importante obiettivo, e di poterci concentrare già da domani sui prossimi". (Com)