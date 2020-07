Monza: ruba bicicletta in centro città, 34enne arrestato in flagranza da Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monza nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia locale in servizio in centro ha arrestato un cittadino italiano di 34 anni senza fissa dimora, colto in flagranza di reato mentre con un tronchese di 48 centimetri tagliava la catena che legava una bicicletta parcheggiata alla rastrelliera di piazza Roma. Alla vista degli agenti nucleo operativo sicurezza tattica, l'uomo ha reagito in modo scomposto e pertanto è stato necessario l'intervento di altri agenti e della volante della Questura di Monza. Trasportato al Comando di via Marsala, il 34enne è stato fotosegnalato e poi trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima che si è svolto questa mattina. La sentenza ha previsto l'obbligo di firma presso il Comando della Polizia Locale per circa 5 mesi, sino al processo definitivo. All'uomo arrestato sono stati contestati altri due episodi: uno risalente allo scorso 22 luglio quando in corso Milano aveva appiccato il fuoco a un cumulo di spazzatura depositato sul marciapiede per essere ritirato dal servizio di igiene urbana. L'incendio che si era sviluppato aveva interessato il quadro elettrico di una centralina Enel e un albero, spento grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. L'altro risale al 10 luglio quando l'uomo aveva rubato una bicicletta parcheggiata in piazza Duomo, tranciandone la catena che la tratteneva alla rastrelliera. Entrambi i reati sono stati ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza attraverso cui il personale dell'ufficio di polizia giudiziaria è giunto all'identificazione del soggetto. "L'arresto di ieri – commenta in una nota l'assessore alla Sicurezza Federico Arena – è il risultato di un presidio costante e mirato del territorio. Anche da parte di agenti in borghese. Più sicurezza significa più donne e uomini delle forze dell'ordine sulle strade. Altre ricette non ce ne sono. Purtroppo, però, troppo spesso queste persone a poche ore dall'arresto sono in libertà, nelle condizioni di commettere di nuovo dei reati, magari gli stessi. In questo modo si vanifica il lavoro, difficile e rischioso, delle forze dell'ordine. Servono subito pene certe e più severe". (com)