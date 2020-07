Milano: presunto omicida escort-trans domani davanti a gip per udienza di convalida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani mattina nel carcere di San Vittore davanti al gip Roberto Crepaldi l’udienza di convalida del 42enne accusato di aver ucciso con oltre 50 coltellate Emanuel Alves Rabacchi, la escort transessuale di 48 anni. Dopo l’esecuzione del provvedimento di fermo, effettuato ieri notte, l’uomo ha scelto di non rispondere, in sede di interrogatorio, alle domande del pm Isidoro Palma. Nella richiesta inviata al gip il magistrato inquirente ha chiesto di disporre la misura cautelare in carcere. Il 42enne, cliente di lunga data della vittima, oltre allo omicidio, deve rispondere anche del reato di strage in quanto secondo le indagini dei Carabinieri avrebbe saturato con il gas, accendendo tutti i quattro fornelli della cucina, l’appartamento per causare un’esplosione che avrebbe cancellato le prove.(Rem)