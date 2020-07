Usa: per il responsabile della campagna elettorale di Trump i sondaggi lo sottostimano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo responsabile della campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti, Bill Stepien, ha dichiarato oggi che il sostegno del presidente è sottostimato dai sondaggi, e che quelli che mostrano Joe Biden in testa con grandi margini non riflettono esattamente lo stato della competizione. Lo riporta il sito "The Hill". In una presentazione di Zoom con i giornalisti, Stepien ha dipinto un quadro roseo della corsa alla Casa Bianca per Donald Trump. Il responsabile della campagna elettorale ha detto che la sua analisi dei sondaggi pubblici ha rilevato che gli elettori repubblicani sono regolarmente sottocampionati. Stepien ha sottolineato gli errori di scrutinio del 2016, quando la maggior parte dei sondaggi elettorali hanno dato per certa la vittoria del democratico Hillary Clinton. "Queste tendenze passeranno inosservate fino alla notte delle elezioni, quando noi avremo ragione e loro torto", ha detto Stepien. Trump è indietro a Biden di nove punti a livello nazionale nella media di RealClearPolitics a più di 100 giorni dalle elezioni. La nomina di Bill Stepien come direttore della campagna per la rielezione ha impresso una svolta alla strategia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in vista del voto del prossimo 3 novembre. È in particolare sul tema cruciale della pandemia di coronavirus che l’inquilino della Casa Bianca ha radicalmente modificato il proprio approccio negli ultimi giorni assumendo un atteggiamento più accorto, in linea con le preoccupazioni di un elettorato che guarda con crescente timore all’aumento dei contagi, che hanno appena superato quota quattro milioni, e delle morti per Covid-19, quasi 150 mila. (Nys)