Novara: via libera ai saldi, dureranno 8 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata firmata oggi l’ordinanza attraverso la quale si dà il via libera dal 25 luglio ai saldi a Novara. “La Regione – spiega l’assessore al Commercio Elisabetta Franzoni – ha approvato una delibera di Giunta con cui dispone l’inizio dei saldi anticipato, rispetto a quanto inizialmente previsto. Quindi, da domani, 25 luglio, i commercianti potranno attivare le proprie promozioni. E’ una stagione molto particolare: usciamo da tre mesi di lockdown con evidenti pesanti ripercussioni sul tessuto economico locale. Anticipare i saldi non significa sminuire la qualità dei prodotti dei nostri commercianti, ma cercare di favorirli nella fase di recupero. Inoltre, Novara è un territorio molto vicino, geograficamente parlando, alla Lombardia dove molti esercizi hanno attivato da giorni le vendite promozionali. Questa scelta per la nostra città ci auguriamo porti ad un incremento delle vendite e ad una graduale ripresa”. Da domani, dunque, 25 luglio, anche a Novara i commercianti potranno promuovere i saldi estivi per una durata totale di otto settimane, con termine previsto per il 18 settembre. (Rpi)