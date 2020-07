Omicidio Mollicone: il 15 gennaio Corte d'assise per i Mottola, Suprano e Quadrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tassello che stravolse tutte le ipotesi investigative e diede forza a quelle che già da tempo, grazie alla determinazione del padre della ragazza, Guglielmo Mollicone, morto a maggio, portavano proprio alla caserma dei carabinieri e alla famiglia del comandante di stazione, il maresciallo Mottola, ma in particolare al figlio di questi, Marco, che aveva un giro di droga. Alcuni giorni dopo quella deposizione, Tuzi venne trovato morto nella sua auto con in foro si pistola alla testa. Secondo gli investigatori si era tolto la vita ma la famiglia ha sempre creduto ad una tesi diversa e legata alla vicenda di Serena. Ripresero quindi le indagini, il corpo della ragazza venne riesumato e sottoposto ad una perizia più attenta con l'utilizzo di nuovi strumenti così come gli investigatori si concentrarono sull'alloggio dei Mottola ed in particolare su di una porta contro cui, Serena, picchiata, avrebbe battuto la testa perdendo i sensi. Convinti di averla uccisa i suoi aguzzini, i Mottola, secondo la procura, aiutati da altri le avrebbero chiusa la testa in una busta per occultarne il cadavere ma di fatto uccidendola per asfissia, per poi gettarne il corpo nel bosco dell'Anitrella dove poi è stato ritrovato. (Rer)