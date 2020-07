Fase 3: Iss-Salute, in sei regioni Rt sopra 1 ma non ci sono segnali sovraccarico ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei le regioni italiane con un valore Rt superiore ad 1. E' quanto emerge dal monitoraggio sulla diffusione del coronavirus in Italia nel periodo fra il 13 ed il 19 luglio elaborato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità, in cui viene spiegato che le stime Rt tendono a fluttuare in alcune regioni e province autonome in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. Si osservano, pertanto, negli ultimi 14 giorni stime superiori ad 1 in sei regioni dove si sono verificati recenti focolai. Nonostante questo, si legge nel rapporto, persiste l’assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali. Seppur in diminuzione, in alcune realtà regionali continuano dunque ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati e questo, sottolinea il rapporto, deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del paese la circolazione di Sars-Cov-2 è ancora rilevante. (Rin)