Romania-Italia: Vincenzo Moderno nuovo coordinatore nazionale del Maie (2)

- Vincenzo Moderno arriva in Romania nel 2005 con Enel, azienda per la quale aveva lavorato già in Italia per quasi 3 lustri, occupandosi di Progettazione, Sicurezza sul Lavoro e Facility Management. A Bolzano ha ricoperto anche la carica di consigliere comunale. Dopo aver lasciato l'Enel, nel 2010 ha deciso di aprire la sua azienda di consulenza mettendo a disposizione le sue conoscenze professionali nell'ambito delle energie rinnovabili, traghettando in sicurezza molte aziende italiane che hanno aperto nuove attività in Romania. Nel 2012 viene chiamato dalla Camera di commercio italiana per la Romania come esperto di progetti inerenti l'energia verde all'interno di svariati convegni. Nel 2015 ha aperto la nuova sede della Camera di commercio a Timisoara e nel 2017 entra nel suo Cd diventando vice presidente. Attualmente la sede di Timisoara è la seconda come importanza dopo Bucarest e organizza già da 3 anni, sotto l'attenta regia di Vincenzo Moderno, un gala importante - Gala degli imprenditori Italiani - che raccoglie circa 370/380 persone di altissimo profilo (ambasciatore italiano - presidente della Provincia di Timisoara - presidente della provincia di Arad - sindaco di Timisoara e Arad oltre a tutto il corpo di diplomatico delle due province (Germania - Francia - Serbia - Spagna etc.). Alla manifestazione hanno sempre presenziato anche tutte le Camere di commercio estere (romena, tedesca, francese e serba) oltre ai Club Rotary, Lions e imprenditori di altissimo profilo. "Negli ultimi due anni il gala è diventato l'evento di punta della comunità Italiana - spiega lo stesso Moderno -, che ci ha raggiunto da tutta la Romania (Bucarest, Cluj Napoca, Oradea etc) ed è riuscita a raccogliere circa 160.000 euro, 50 dei quali sono stati devoluti in beneficienza ad associazioni italiane presenti sul territorio". (segue) (Com)