Romania-Italia: Vincenzo Moderno nuovo coordinatore nazionale del Maie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scopo di questo incontro - sottolinea il neo coordinatore Maie - è quello di catalizzare l'imprenditoria italiana e trasmettere ai nostri ospiti l'eccellenza italiana, partendo dalla cultura, la musica, la cucina (cuochi e prodotti arrivano direttamente dall'Italia), il turismo e la nostra capacità di fare business". Vincenzo Moderno è presente come speaker circa ogni due-tre settimane a trasmissioni rumene sia locali che nazionali ed è stato, assieme al direttore della televisione regionale romena "Tvr3 - Andrei Borozovici - , l'ideatore di un programma televisivo in lingua italiana che va in onda una volta a settimana, vista la forte presenza italica in zona. Ha organizzato numerosissimi convegni rappresentando la Camera di commercio, tra gli altri alcuni organizzati di concerto con camere estere (con la Camera Vietnamita a Timisoara e quella Peruviana a Lima). E' membro Rotary Timisoara, fa parte del DWC (Club Economico Tedesco), è membro del comitato consultativo della Provincia del Timis. Fa parte inoltre dell'associazione nazionale dei gemmologi in Romania ed è membro Ipa (International Police Association) sia in Italia che in Romania. Punta d'orgoglio di Vincenzo è aver prestato servizio, durante il periodo di leva, per l'Arma dei Carabinieri. "Timisoara, Arad, Oradea, Bucarest, ma anche Cluj Napoca - spiega Moderno - sono città importanti della Romania con una fortissima presenza italiana: vi sono infatti circa 24.000 aziende italiane che operano all'interno dello stato con moltissimi Italiani expat che oramai sono iscritti all'Aire; siamo al primo posto come numero di aziende straniere sul territorio". "Il 16 dicembre 1989 - ricorda l'esponente Maie - è scoppiata larivoluzione romena proprio a Timisoara e lo slogan che veniva urlato dal popolo era, in lingua rumena, 'azi in Timisoara, maine in toata tara', che letteralmente vuol dire 'oggi a Timisoara e domani in tutta la Nazione': e così spero avvenga anche in questa occasione con il Movimento Associativo Italiani all'Estero. Che il vento dell'ovest - conclude Vincenzo Moderno, da oggi coordinatore Maie in terra romena - possa raggiungere ogni angolo della Romania portando un messaggio di unità e fratellanza per i nostri connazionali". (Com)