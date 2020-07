Governo: Mef su bilancio Stato, nessuna criticità cassa ed entrate in linea con aspettative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre - prosegue il Mef - i segnali che vengono dalle aste sui titoli pubblici confermano la fiducia dei mercati. L'attività di emissione del Tesoro per far fronte alle maggiori esigenze di finanziamento ha portato ad oggi ad emissioni lorde per oltre 353 miliardi di euro, quasi 100 miliardi più del 2019 che nello stesso periodo vide emissioni per circa 256 miliardi. L'azione della Bce, la risposta forte e coesa dell'Unione europea e la fiducia degli investitori domestici e internazionali nei confronti dell'Italia hanno portato a un restringimento dello spread oggi tornato ai livelli di inizio anno a circa 145 punti base, per un rendimento del Btp decennale in area 1 per cento. In questi mesi tutte le emissioni hanno avuto infatti copertura ampiamente soddisfacente con rendimenti spesso anche inferiori a quelli corrispondenti del mercato secondario. (segue) (Com)