Sanità: assessore Gallera, Regione Lombardia al fianco degli interinali per condizioni contrattuali adeguate

- "Regione Lombardia si farà promotrice nei confronti del Governo dell'applicazione di misure normative adeguate, al fine di prevedere condizioni più favorevoli per i lavoratori interinali in sanità". Lo afferma in una nota l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Questa mattina, i dirigenti della Direzione Generale Welfare hanno incontrato i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di riferimento che, a livello nazionale, hanno promosso alcune manifestazioni a favore dei lavoratori interinali. "Sono consapevole dell'importante apporto in termini di professionalità e competenza - aggiunge Gallera - fornito da questi lavoratori in sinergia con i colleghi del Sistema sanitario regionale pubblico nell'ambito dell'emergenza Covid-19. C'è da parte mia e della Regione Lombardia la disponibilità ad approfondire questa situazione per applicare al meglio la normativa vigente, in termini soprattutto di procedure selettive per la stabilizzazione professionale e verificando con il governo la possibilità di garantire anche agli interinali un riconoscimento premiale per il lavoro svolto nelle fase più acuta della pandemia, a fronte dello stanziamento di adeguate coperture finanziarie aggiuntive a livello nazionale". (com)