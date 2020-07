Argentina: governo proroga fino a dicembre piano aiuti su salari delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato che il governo pagherà fino a fine dicembre il 50 per cento dei salari delle pmi che denunciano effetti della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. "Questo piano ci permetterà continuare a mantenere in piedi l'industria ed il lavoro, abbiamo bisogno delle pmi che sono il motore dell'Argentina", ha detto Fernandez in una conferenza stampa accompagnato dal ministro della Produzione, Matias Kulfas, e del Lavoro, Claudio Moroni. "Il programma Atp ci aiuterà nel successivo processo di ripresa dell'Economia" ha detto da parte sua il ministro Kulfas, mentre il titolare del dicastero del Lavoro ha sottolineato che "l'Atp ha dimostrato di essere uno strumento efficace nel mantenere il livello di impiego e la sopravvivenza delle unità produttive". "Continueremo a prendere tutte le misure necessarie e mantenere il sostegno dello Stato il tempo che sia necessario", ha aggiunto Moroni. Il presidente Fernandez ha quindi concluso anticipando che il governo sta approntando circa 60 misure con l'obiettivo di "costruire un futuro più definito"nella post-pandemia. (segue) (Abu)